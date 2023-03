Lazio, brutte notizie per Sarri: nuovo stop per Ciro Immobile (Di lunedì 6 marzo 2023) Continua la 25esima giornata di Serie A TIM che si chiuderà con i posticipi odierni tra Sassuolo – Cremonese e Torino – Bologna. Il campo, però, ha già espresso verdetti importanti e, a tratti, inattesi. L’umore in casa Lazio è alle stelle dopo la grande vittoria per 1-0 firmata Matias Vecino ai danni dell’inarrestabile Napoli. I biancocelesti, però, dopo aver sbancato il tempio del Maradona, devono subito tornare a fare i conti con l’amara realtà. Dall’infermeria, infatti, non arrivano buone notizie. Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, perde per infortunio la propria punta di diamante, il bomber napoletano Ciro Immobile. Per lui, si tratta dell’ennesimo infortunio di una stagione nata sotto una cattiva stella. Lo stop, di natura muscolare, dovrebbe tenerlo ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 6 marzo 2023) Continua la 25esima giornata di Serie A TIM che si chiuderà con i posticipi odierni tra Sassuolo – Cremonese e Torino – Bologna. Il campo, però, ha già espresso verdetti importanti e, a tratti, inattesi. L’umore in casaè alle stelle dopo la grande vittoria per 1-0 firmata Matias Vecino ai danni dell’inarrestabile Napoli. I biancocelesti, però, dopo aver sbancato il tempio del Maradona, devono subito tornare a fare i conti con l’amara realtà. Dall’infermeria, infatti, non arrivano buone. Il tecnico della, Maurizio, perde per infortunio la propria punta di diamante, il bomber napoletano. Per lui, si tratta dell’ennesimo infortunio di una stagione nata sotto una cattiva stella. Lo, di natura muscolare, dovrebbe tenerlo ...

