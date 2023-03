Lazio - Az Alkmaar, Sarri: 'La vittoria contro il Napoli è un pericolo'. Fuori Immobile (Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole del tecnico alla vigilia dell'ottavo di finale di Conference League: 'Affrontiamo una squadra forte'. Infortunio per ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole del tecnico alla vigilia dell'ottavo di finale di Conference League: 'Affrontiamo una squadra forte'. Infortunio per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ??? Curva Nord e Distinti da €10 Acquista fino a quattro biglietti per #LazioAZ ?? - DiMarzio : #Lazio, #Sarri: '#Casale oggi proverà ad allenarsi dopo che stamattina si è sottoposto a degli accertamenti strumen… - DiMarzio : #Lazio, le parole di #Sarri in conferenza stampa sulle condizioni di #Immobile - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive Scommesse calcio, Conference League: Lazio senza Immobile all’assalto dell’Az… - corriereviterbo : LAZIO Domani la gara d'andata degli ottavi di Conference League #lazio #azalkmaar #conferenceleague -