Lazio-Az Alkmaar, Maximiano: “Questa è l’esperienza più importante della mia carriera” (Di lunedì 6 marzo 2023) Il portiere della Lazio, Luis Maximiano, alla vigilia della sfida contro l’Az Alkmaar valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Credo la solidità difensiva dipenda da un lavoro di squadra, tutti i giocatori fanno un buon lavoro in fase difensiva. E’ un segnale del nostro valore. Ogni giocatore vuole giocare, a prescindere dalla competizione. Sono felice di poter scendere in campo per dare il meglio. Non è stato facile ambientarmi, ma nel calcio le cose cambiano velocemente. Questa è un’esperienza importante per la mia carriera. Rispetto alla Spagna è un calcio diverso, per questo ho incontrato alcune difficoltà, anche dal punto di vista linguistico. Provedel? Sono felice che stia ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Il portiere, Luis, alla vigiliasfida contro l’Azvalevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Credo la solidità difensiva dipenda da un lavoro di squadra, tutti i giocatori fanno un buon lavoro in fase difensiva. E’ un segnale del nostro valore. Ogni giocatore vuole giocare, a prescindere dalla competizione. Sono felice di poter scendere in campo per dare il meglio. Non è stato facile ambientarmi, ma nel calcio le cose cambiano velocemente.è un’esperienzaper la mia. Rispetto alla Spagna è un calcio diverso, per questo ho incontrato alcune difficoltà, anche dal punto di vista linguistico. Provedel? Sono felice che stia ...

