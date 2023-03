Lavoro: entro aprile 150mila opportunità tramite le agenzie (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutientro aprile 2023 le agenzie per il Lavoro offriranno complessivamente 150mila contratti di Lavoro. Il 30,2% delle assunzioni è previsto al Nord-Ovest, il 24,4% al Nord-Est, il 20,2% al Centro e il 25,2% al Sud e nelle Isole. È quanto emerge da una rilevazione effettuata da AssoLavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle agenzie per il Lavoro, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed). Si tratta per lo più, spiega l’associazione, di contratti di Lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del Lavoro dipendente e – per quelli a tempo determinato – con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti2023 leper iloffriranno complessivamentecontratti di. Il 30,2% delle assunzioni è previsto al Nord-Ovest, il 24,4% al Nord-Est, il 20,2% al Ce il 25,2% al Sud e nelle Isole. È quanto emerge da una rilevazione effettuata da AssoDatalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delleper il, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed). Si tratta per lo più, spiega l’associazione, di contratti diin somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica deldipendente e – per quelli a tempo determinato – con ...

