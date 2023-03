Lavori sulla Pontina fino a sabato 25 marzo 2023: ecco dove e a che ora (Di lunedì 6 marzo 2023) Prosegue l’impegno dell’Anas per mettere in sicurezza una delle strade statali più frequentate e anche tra le più pericolose d’Italia: la Pontina. Dopo aver annunciato ormai diversi anni fa un programma di Lavori che interessano una delle arterie più trafficate soprattutto dai pendolari e dai turisti nella stagione estiva, sono in corso alcune delle opere programmate. Dall’8 marzo un’altra serie di interventi sulla Pontina: ecco dove Se la scorsa settimana hanno preso il via Lavori di manutenzione idraulica nel tratto della strada statale 148 compreso tra il km 15+075 e il km 17+510, sulle carreggiate in direzione Terracina e tra il km 17+800 e il km 15+730 in direzione Roma, che dovrebbe essere portata a compimento in 15 giorni; sono stati avviati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Prosegue l’impegno dell’Anas per mettere in sicurezza una delle strade statali più frequentate e anche tra le più pericolose d’Italia: la. Dopo aver annunciato ormai diversi anni fa un programma diche interessano una delle arterie più trafficate soprattutto dai pendolari e dai turisti nella stagione estiva, sono in corso alcune delle opere programmate. Dall’8un’altra serie di interventiSe la scorsa settimana hanno preso il viadi manutenzione idraulica nel tratto della strada statale 148 compreso tra il km 15+075 e il km 17+510, sulle carreggiate in direzione Terracina e tra il km 17+800 e il km 15+730 in direzione Roma, che dovrebbe essere portata a compimento in 15 giorni; sono stati avviati ...

