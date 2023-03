Lavori in corso per la segreteria Pd targata Schlein (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Sono quelli di Marta Bonafoni e Andrea Pacella i nomi nuovi che si fanno per la nuova segreteria del Partito Democratico targata Elly Schlein. La prima arriva dal consiglio regionale del Lazio, dove è stata rieletta dopo aver guidato per cinque anni la lista civica Zingaretti ed è data in rampa di lancio per le prossime elezioni europee. Il secondo è piemontese, uno dei leader dei Giovani Democratici, vicino a un nome di peso dell'area Schlein, Chiara Gribaudo, e con ottimi rapporti con lo stesso Nicola Zingaretti. Due volti nuovi del Pd, dunque, cosi' come promesso dalla leader dem fin dalla campagna congressuale. Nomi che si vanno ad aggiungere a quelli in pole per l'esecutivo Pd: Chiara Gribaudo (data in pole per il ruolo di vice), Chiara Braga (alla quale potrebbe andare la delega del lavoro), Alessandro ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Sono quelli di Marta Bonafoni e Andrea Pacella i nomi nuovi che si fanno per la nuovadel Partito DemocraticoElly. La prima arriva dal consiglio regionale del Lazio, dove è stata rieletta dopo aver guidato per cinque anni la lista civica Zingaretti ed è data in rampa di lancio per le prossime elezioni europee. Il secondo è piemontese, uno dei leader dei Giovani Democratici, vicino a un nome di peso dell'area, Chiara Gribaudo, e con ottimi rapporti con lo stesso Nicola Zingaretti. Due volti nuovi del Pd, dunque, cosi' come promesso dalla leader dem fin dalla campagna congressuale. Nomi che si vanno ad aggiungere a quelli in pole per l'esecutivo Pd: Chiara Gribaudo (data in pole per il ruolo di vice), Chiara Braga (alla quale potrebbe andare la delega del lavoro), Alessandro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Un pericolo per loro e per gli altri conducenti. Lavori in corso sul nuovo Codice della Strada, regole, controlli e… - ultimora_pol : Matteo #Salvini pubblica sui social un video di due ragazzi in monopattino in autostrada annunciando “Lavori in cor… - GDF : Sono in corso i lavori della 14ª Riunione Plenaria del network estero della Guardia di Finanza #NoiconVoi - Castellodannone : Lavori in corso per la segreteria Pd targata Schlein - Angelo_Risorto : RT @ultimora_pol: Matteo #Salvini pubblica sui social un video di due ragazzi in monopattino in autostrada annunciando “Lavori in corso sul… -