Lautaro Martinez, col Lecce buona la quarta! E conferma un trend (Di lunedì 6 marzo 2023) Lautaro Martinez fissa il risultato di Inter-Lecce sul 2-0, siglando la rete numero 14 in stagione. E confermando un trend personale. ALTRA VITTIMA – Quattro partite e 310 minuti. Tanto è servito a Lautaro Martinez per segnare il primo gol al Lecce. I salentini erano la penultima squadra italiana, tra quelle affrontate dal Toro, a non aver subito gol dal capitano dell’Inter. Ora rimane solo il Chievo (attualmente in Serie D) ad essere ancora immune. E il gol con cui Lautaro Martinez rompe il tabù non è per nulla banale, tra l’altro. Un colpo perfetto sullo scarico centrale di Denzel Dumfries, che sfonda la porta del Lecce lasciando impotente il portiere Wladimiro Falcone. Vittima anche lui della ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023)fissa il risultato di Inter-sul 2-0, siglando la rete numero 14 in stagione. Endo unpersonale. ALTRA VITTIMA – Quattro partite e 310 minuti. Tanto è servito aper segnare il primo gol al. I salentini erano la penultima squadra italiana, tra quelle affrontate dal Toro, a non aver subito gol dal capitano dell’Inter. Ora rimane solo il Chievo (attualmente in Serie D) ad essere ancora immune. E il gol con cuirompe il tabù non è per nulla banale, tra l’altro. Un colpo perfetto sullo scarico centrale di Denzel Dumfries, che sfonda la porta dellasciando impotente il portiere Wladimiro Falcone. Vittima anche lui della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Lautaro Martinez trascinatore, Mkhitaryan l’uomo in più: le pagelle dell’Inter – CdS - internewsit : Lautaro Martinez, col Lecce buona la quarta! E conferma un trend - - internewsit : Lautaro Martinez trascinatore, Mkhitaryan l'uomo in più: le pagelle dell'Inter - CdS - - Matteo_Vergani_ : RT @InterHubOff: ?? 3: le gare consecutive a segno di Lautaro Martinez in casa in campionato, non gli capitava da dicembre 2021, quando colp… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ?? 3: le gare consecutive a segno di Lautaro Martinez in casa in campionato, non gli capitava da dicembre 2021, quando c… -