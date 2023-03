Laura Biagiotti Cofanetto Regalo Uomo | Cintura Pelle e Portafoglio Nero Portafoglio Interno Pelle Esterno PU – idea regalo juve

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 6 marzo 2023) Fai la collezione di ogni? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: SEI ALLA RICERCA DELGIUSTO PER UNDAI GUSTI DIFFICILI?? ECCO QUELLO CHE FA PER TE!Splendidoformato da:-UNAdi 3,5cm di altezza, in Veraliscia e morbida con fibbia Nikel Free accorciabile. Misura: 125 cm-UNConinin PU resistente e spaziosoQuesto portafogli è dotato di:– 7 SLOT portacarte o porta tessere– 4 TASCHE extra per documenti, ricevute ecc– 1 TASCA ...