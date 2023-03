Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - Coninews : Azzurro Istanbul?? Pomeriggio maiuscolo per l’Italia in Turchia agli Europei indoor di atletica. Nei 60 metri doppi… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?????? Dariya Derkach conquista l’argento europeo nel salto triplo: l'az… - Gazzetta_it : L’atletica azzurra brilla. Ma ora servono nuovi impianti. Il commento di Paolo Marabini - zizionice : RT @ItaliaTeam_it: Dariya tutta grinta! ???? Omaggio all’azzurra dell’#ItaliaTeam, che ieri ha conquistato uno splendido argento nel salto t… -

È mancata giusto la ciliegina. Ce la aspettavamo da Claudio Stecchi, uomo da podio nel salto con l'asta, incappato però in una giornata sbiadita. L'abbiamo poi sfiorata in chiusura con la giovane ...ISTANBUL (TURCHIA) " Altra giornata trionfale per gli azzurri dell'leggera agli Europei indoor di Istanbul, che si sono chiusi questa sera. Hanno conquistato ...in cui la ventenneha ...ISTANBUL (TURCHIA) - Altra giornata trionfale per gli azzurri dell'leggera agli Europei indoor di Istanbul, che si sono chiusi questa sera. Hanno conquistato ...in cui la ventenneha ...

Atletica azzurra, avanti così! Ma c'è bisogno di nuovi impianti... La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...È stata una serata dolce e frizzante per la Roma che, battendo la Juventus (1-0) all’Olimpico, aggancia il Milan al quarto posto e cancella (parzialmente) il buco nero di Cremona ...