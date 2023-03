L’Atalanta gli infortuni per la partita contro il Napoli: non ci saranno Koopmeiners e Zappacosta (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Atalanta si inizia a preparare alla sfida contro il Napoli in programma questo sabato pomeriggio allo stadio Maradona. Gasperini, però, non avrà a disposizione due pedine fondamentali nel suo scacchiere come Koopmeiners e Zappacosta. L’olandese, metronomo della Dea non prenderà parte alla partita contro i partenopei in seguito ad una lesione di primo grado della giunzione muscolo-tendinea della gamba destra rimediata nella scorsa gara contro l’Udinese. L’infortunio di Koopmeiners metterà a dura prova il centrocampo delL’Atalanta dato che ricopre un ruolo di prim’ordine per Gasperini. In questa stagione il centrocampista olandese è sceso in campo in tutte le gare ma l’infortunio lo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023)si inizia a preparare alla sfidailin programma questo sabato pomeriggio allo stadio Maradona. Gasperini, però, non avrà a disposizione due pedine fondamentali nel suo scacchiere come. L’olandese, metronomo della Dea non prenderà parte allai partenopei in seguito ad una lesione di primo grado della giunzione muscolo-tendinea della gamba destra rimediata nella scorsa garal’Udinese. L’o dimetterà a dura prova il centrocampo deldato che ricopre un ruolo di prim’ordine per Gasperini. In questa stagione il centrocampista olandese è sceso in campo in tutte le gare ma l’o lo ...

