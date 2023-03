Las Fallas, la festa tradizionale di Valencia (Di lunedì 6 marzo 2023) Ritorna dal 15 al 19 marzo una delle feste più belle e importanti di Valencia, che segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Un mix di musica, colore e travestimenti: stiamo parlando della festa di Las Fallas! Las Fallas: origini Las Fallas celebra da un lato l’arrivo della primavera e dall’altro San Jose (in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Ritorna dal 15 al 19 marzo una delle feste più belle e importanti di, che segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Un mix di musica, colore e travestimenti: stiamo parlando delladi Las! Las: origini Lascelebra da un lato l’arrivo della primavera e dall’altro San Jose (in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... darkgrham : non avete idea di cosa darei per essere a valencia ora a vedere las fallas dall'ufficio coi miei colleghi - Vale___Mag : Sono iniziate las fallas a Valencia e uff ci voglio andare tantissimo - VisitaValencia : Valenciane, valenciani, falleras, falleros, persone di tutto il mondo... ?? ?? Las Fallas sono iniziate! #Fallas23 - AcerboLivio : New Post: Una galleria d’arte itinerante a cielo aperto: torna Las Fallas -