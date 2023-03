Larissa Iapichino | un salto da 6 | 97 metri per affrancarsi finalmente da mamma Fiona La Stampa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Pesantissimo ARGENTO di Larissa Iapichino nel lungo, la sua prima medaglia <da grande>. Due anni fa il 6.91 (eguagl… - Eurosport_IT : ?????? Larissa Iapichino semplicemente incredibile: argento europeo e nuovo record italiano indoor ???? #EuropeiIndoor… - ItaliaTeam_it : IL GIORNO DELLE RAGAZZE! Agli Europei indoor di atletica di Istanbul oggi brillano le azzurre, che conquistano due… - PATRIZIAFANTEC6 : RT @fanpage: Larissa Iapichino è riuscita nell'impresa di riscrivere la storia del salto in lungo italiano, superando per ben due volte il… - Marco_blc168 : RT @ItaliaTeam_it: IL GIORNO DELLE RAGAZZE! Agli Europei indoor di atletica di Istanbul oggi brillano le azzurre, che conquistano due arge… -

Servivano artigli di tigre per venire a capo di una gara così. Eli ha tirati fuori come una consumata campionessa. La 20enne fiorentina plana a un fragoroso 6.97 e conquista un argento pieno di significati. Dopo il 6.91 di due stagioni fa, record ...Oraè davvero diventata grande. Dopo due stagioni tribolate, la predestinata, finalmente, ha spiccato il volo.ha colto un secondo posto nel salto in lungo agli Europei indoor replicando quanto fatto in precedenza dalle ragazze della 4x400. "Lavoro affinché esprima il suo talento mondiale", ...Italia che ha chiuso questa edizione con altre medaglie, a partire da, figlia della grande Fiona May, che nel lungo è argento con il nuovo primato nazionale (6.97) dietro alla ...

Salto in lungo, Larissa Iapichino vince l'argento agli Europei e scrive il nuovo record italiano: battuta anche sua madre ... Open

La rassegna indoor di atletica a Istanbul si chiude alla grande per l'Italia. Bottino finale di due ori e quattro argenti: un risultato mai ottenuto dalla nostra spedizione ...Le 'frecce tricolori' sui cieli di Istanbul lasciano una scia di lacrime commoventi, parole gonfie di orgoglio e ottimismo e altre imprese da podio. Perché ...