L’apocalisse di Anfield

(Di lunedì 6 marzo 2023) Poco meno di una settimana fa il social media manager della Cremonese aveva raccolto una lista di cose che erano di moda al tempo dell’ultima vittoria in A del suo club. Se per mera ipotesi volessimo provare a fare una fotografia del mondo com’era l’ultima volta che il Manchester United ha perso 7-0 una partita di calcio dovremmo fare una ricerca in qualche archivio di stato in Inghilterra. Era il 26 dicembre 1931 e il Manchester United giocava nella seconda divisione, come anche squadre poi protagoniste del calcio inglese come il Nottingham Forest, il Tottenham, il Leeds e il Wolverhampton – l’allora carnefice dello United. Un sito di tifosi dello United ci dice che i marcatori di quel Wolverhampton furono Jim Deacon, autore del vantaggio al terzo minuto, Bill Hartill e Bill Bottrill, con due doppiette ciascuno e, infine, Bill Barraclough e Charles Phillips. Di un’ipotetica formazione ...