L' antica arte giapponese di disegnare i pesci nata sui pescherecci

(Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Un polpo, acquistato in pescheria, che arriva dalle profondità del mare della Liguria, adagiato su una tavolo da lavoro, che con una ‘spennellata' di nero di seppia, ‘rinasce' sulla carta pregiata di gelso o di riso. Per diventare un quadro unico e di effetto. E' la tecnica antichissima della stampa Gyotaku che prevede l'utilizzo del pesce vero come matrice per l'impressione della prima impronta. Poi c'è tutta la maestria di mani esperte, che sanno come ‘inchiostrare' orate, saraghi e branzini, e definire i minuziosi dettagli con un sottile pennello. Esperta di questa tecnica affascinante è la pittrice Nadia Auleta che l'ha reinterpretata, utilizzando anche altri materiali di supporto come tessuti e legno. Le sue creazioni le abbiamo ammirate nell'atelier Fish Art Gallery di Camogli (Golfo Paradiso – Genova) proprio sul porticciolo Ma sono esposte anche nel nuovo spazio a ...