“L’Angelo d’amore” che ispira da sempre l’arte di Paola Meneghetti

Dalle bustine di zucchero, alle etichette dei vini, agli orologi, ai quaderni sono molti gli oggetti che portano la firma della pittrice Paola Meneghetti, milanese di nascita e bergamasca di adozione. La sua è una storia artistica lunga più di cinquant'anni, fatta di studio e soprattutto di passione per il colore. Eclettica nel linguaggio espressivo, la pittrice Meneghetti declina la sua ispirazione in temi molteplici, dalle vedute paesistiche di stampo rurale o mediterraneo, ai soggetti sacri, alle narrazioni naif. La sua ultima produzione, che ha ottenuto un successo popolare, dà forma a loghi di semplice comunicativa: si tratta di intuizioni iconiche come "L'Angelo d'amore" che sono quasi un marchio d'autore, per cui diverse aziende hanno deciso di dedicare una loro linea a queste ...

