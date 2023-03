“L’AMORE”, annunciato il nuovo album di Madame (Di lunedì 6 marzo 2023) «Se ti dico “L’AMORE” che colore ti viene in mente?» Così Madame ha annunciato il suo nuovo album, disponibile su tutte le piattaforme il 31 marzo. Dopo un ottimo successo ottenuto dopo il Festival di Sanremo, con gli ascolti continui in radio e sulle piattaforme digitali de “Il bene nel male”, Madame è pronta ad annunciare il suo ultimo lavoro dal titolo “L’AMORE”. Al momento non si conoscono tracklist, featuring e produzioni dei nuovi brani contenuti nell’album ma siamo sicuri che anche questa volta Madame non ci deluderà. Nel frattempo sono state annunciate le tappe del tour estivo di Madame. 8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi12 luglio – LUGANO – Piazza Luini – NUOVA DATA15 luglio – CHIETI – ... Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) «Se ti dico “” che colore ti viene in mente?» Cosìhail suo, disponibile su tutte le piattaforme il 31 marzo. Dopo un ottimo successo ottenuto dopo il Festival di Sanremo, con gli ascolti continui in radio e sulle piattaforme digitali de “Il bene nel male”,è pronta ad annunciare il suo ultimo lavoro dal titolo “”. Al momento non si conoscono tracklist, featuring e produzioni dei nuovi brani contenuti nell’ma siamo sicuri che anche questa voltanon ci deluderà. Nel frattempo sono state annunciate le tappe del tour estivo di. 8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi12 luglio – LUGANO – Piazza Luini – NUOVA DATA15 luglio – CHIETI – ...

