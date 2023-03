L’ambasciatore ucraino commenta la lettera di Zelensky a Sanremo (Di lunedì 6 marzo 2023) La proposta di mandare al festival di Sanremo un messaggio scritto di Volodymyr Zelensky è venuta dallo stesso presidente ucraino, che ha voluto arricchire il suo messaggio anche con un omaggio musicale. Lo ha sottolineato L’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, giunto a Sanremo per assistere alla serata finale del festival, che ospiterà appunto un messaggio di Zelensky, letto da Amadeus. La presenza delL’ambasciatore, ha sottolineato l’ad della Rai, Carlo Fuortes, serve anche a “ristabilire la verità dei fatti”, dopo tante ricostruzioni e polemiche sul messaggio di Zelensky al Festival. “La voce Ucraina stasera sarà ascoltata da tutta Italia”, ha aggiunto l’ambascitatore sottolineando la rilevanza di Sanremo e della ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) La proposta di mandare al festival diun messaggio scritto di Volodymyrè venuta dallo stesso presidente, che ha voluto arricchire il suo messaggio anche con un omaggio musicale. Lo ha sottolineatod’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, giunto aper assistere alla serata finale del festival, che ospiterà appunto un messaggio di, letto da Amadeus. La presenza del, ha sottolineato l’ad della Rai, Carlo Fuortes, serve anche a “ristabilire la verità dei fatti”, dopo tante ricostruzioni e polemiche sul messaggio dial Festival. “La voce Ucraina stasera sarà ascoltata da tutta Italia”, ha aggiunto l’ambascitatore sottolineando la rilevanza die della ...

