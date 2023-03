Ladispoli | bonus affitti 2023 | come fare richiesta

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 marzo 2023)– L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Le domande possono essere presentate al Comune entro il 30 marzo. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio comunale e dovrà pervenire all’Ufficio Comunale dia mezzo PEC all’indirizzo comunedi@certificazioneposta.it entro il termine del 30/03/, esclusivamente in formato PDF, pena esclusione. Le domande incomplete o prive della documentazione, quali Isee ,ricevute, documenti anagrafici e copia contratto non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e quindi verranno ...