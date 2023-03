La visita di Ignazio La Russa a Gerusalemme: «L’Italia è antifascista per Costituzione, non so se fino al midollo» – Il video (Di lunedì 6 marzo 2023) Ignazio La Russa è volato a Gerusalemme nel suo primo viaggio all’estero da presidente del Senato. Oltre al parlamento israeliano e un faccia a faccia con Benjamin Netanyahu, il fondatore di Fratelli d’Italia si è recato al memoriale della Shoah, poi al museo di arte ebraica italiana, quindi all’incontro con la comunità italiana e infine al Muro del pianto. Qui, La Russa ha ribadito di «non sapere se L’Italia è antifascista fino al midollo». Quello che è certo, è che «lo è nella Costituzione», ha aggiunto rispondendo a una domanda se condivideva l’affermazione del presidente della Comunità ebraica, di origine italiana, Vito Anav secondo cui «L’Italia di oggi è antifascista nel suo ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023)Laè volato anel suo primo viaggio all’estero da presidente del Senato. Oltre al parlamento israeliano e un faccia a faccia con Benjamin Netanyahu, il fondatore di Fratelli d’Italia si è recato al memoriale della Shoah, poi al museo di arte ebraica italiana, quindi all’incontro con la comunità italiana e infine al Muro del pianto. Qui, Laha ribadito di «non sapere seal». Quello che è certo, è che «lo è nella», ha aggiunto rispondendo a una domanda se condivideva l’affermazione del presidente della Comunità ebraica, di origine italiana, Vito Anav secondo cui «di oggi ènel suo ...

