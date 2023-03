La trovata della Ford: ecco l’auto che si pignora da sola (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Novità (non proprio buone) dal settore dell’automobile. La Ford ha tirato fuori l’auto che si pignora da sola. Già, dopo la dimensione delle vongole che, in ottemperanza alle “devianze” dell’essere tutti uguali, dovrebbero avere tutte la medesima dimensione, dopo le teorie sulle flatulenze delle vacche e il divieto di usare gli aromatizzanti nei prodotti da tabacco riscaldato – il sigaro, ad esempio – l’ultima follia green dell’Unione europea, che riguarda lo stop alla produzione di auto con motore a diesel e benzina a partire dal 2035, pare essere solo rimandata. A data da destinarsi, certo, ma il pericolo non è del tutto scongiurato. Come sappiamo, l’Italia a Bruxelles ha ribadito il suo secco “no”, seguita dalla Polonia (stessa contrarietà espressa dall’Italia) e dallo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Novità (non proprio buone) dal settore delmobile. Laha tirato fuoriche sida. Già, dopo la dimensione delle vongole che, in ottemperanza alle “devianze” dell’essere tutti uguali, dovrebbero avere tutte la medesima dimensione, dopo le teorie sulle flatulenze delle vacche e il divieto di usare gli aromatizzanti nei prodotti da tabacco riscaldato – il sigaro, ad esempio – l’ultima follia green dell’Unione europea, che riguarda lo stop alla produzione di auto con motore a diesel e benzina a partire dal 2035, pare essere solo rimandata. A data da destinarsi, certo, ma il pericolo non è del tutto scongiurato. Come sappiamo, l’Italia a Bruxelles ha ribadito il suo s“no”, seguita dalla Polonia (stessa contrarietà espressa dall’Italia) e dallo ...

