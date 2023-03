La trichinosi | o meglio trichinellosi | che preoccupa in Puglia | cos’è Vari casi negli ultimi giorni

(Di lunedì 6 marzo 2023) Neiscorsi in provincia di Foggia è stata accertata una zoonosi causata da vermi di forma cilindrica, la trichinella spiralis, un parassita che si localizza inizialmente nell’intestino, per poi dareorigine a una nuova generazione di larve che migrano, attecchiscono e si incistano nella muscolatura striata.Il termine corretto per indicare la malattia causata dai parassiti del genere Trichinella nell’uomo è, essendo stata superata la vecchia dicitura, ancora impropriamente usata, dio trichiniasi. Il ciclo vitale della Trichinella è mantenuto da animali che vengono nutriti (p. es., maiali, cavalli) o che mangiano (p. es., orsi, volpi, cinghiali) altri animali i cui muscoli striati contengono larveincistate infestanti.La trasmissione all’uomo avviene esclusivamente per via alimentare, attraverso il consumo ...

Spiralis ovvero la più patogena per l'uomo e anche quellaadattata ai suini domestici e selvatici. Per prevenire l'infezione è necessario consumare ben cotte carni e derivati di suino, equino ...Spiralis ovvero la più patogena per l'uomo e anche quellaadattata ai suini domestici e selvatici. Per prevenire l'infezione è necessario consumare ben cotte carni e derivati di suino, equino ...

La trichinosi, o meglio trichinellosi, che preoccupa in Puglia: cos'è Noi Notizie

Inizialmente la trichinellosi, non presentando sintomi caratteristici, può essere scambiata per influenza, anche perché la maggior parte delle infezioni si verifica in inverno, in concomitanza con il ...