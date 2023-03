La sua regola: niente sole e prodotti cruelty free (Di lunedì 6 marzo 2023) In concomitanza con il press tour per il film Sharper, Julianne Moore condivide i dettagli del suo regime di bellezza. In un’intervista a cuore aperto a Madame Figaro, in cui si parla di prodotti moderni cruelty free e dei fondamentali consigli di sua madre. Julianne Moore, tutte le sfumature dei suoi capelli rossi guarda le foto Clean e vegan, il makeup preferito di Julianne Moore A 62 anni compiuti da poco, la protagonista di Big Lebowski e Still Alice risplende come non mai sui red carpet internazionali. E rimane una beauty icon perennial tra le più ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 marzo 2023) In concomitanza con il press tour per il film Sharper, Julianne Moore condivide i dettagli del suo regime di bellezza. In un’intervista a cuore aperto a Madame Figaro, in cui si parla dimodernie dei fondamentali consigli di sua madre. Julianne Moore, tutte le sfumature dei suoi capelli rossi guarda le foto Clean e vegan, il makeup preferito di Julianne Moore A 62 anni compiuti da poco, la protagonista di Big Lebowski e Still Alice risplende come non mai sui red carpet internazionali. E rimane una beauty icon perennial tra le più ...

