La strage di Gorgo: così Barbara su TikTok rimproverava il fidanzato per la velocità. Il giallo della gara (Di lunedì 6 marzo 2023) E' quella di omicidio stradale l'ipotesi di reato della Procura di Treviso nei confronti del conducente della Bmw 420 scontratasi con un platano tra sabato e domenica scorsi, a Gorgo al Monticano (... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) E' quella di omicidio stradale l'ipotesi di reatoProcura di Treviso nei confronti del conducenteBmw 420 scontratasi con un platano tra sabato e domenica scorsi, aal Monticano (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : La strage di Gorgo: così Barbara su TikTok rimproverava il fidanzato per la velocità - peterkama : Strage di Gorgo, i due ragazzi che guidavano le auto indagati per omicidio stradale. - infoitinterno : Strage di Gorgo: Era e Barbara, studentesse che amavano la vita - infoitinterno : La strage dei ragazzi a Gorgo, il platano della morte ricoperto di fiori e messaggi per Eralda e Barbara - infoitinterno : Strage di Gorgo, i due ragazzi che guidavano le auto indagati per omicidio stradale -