La Stampa e Repubblica rimediano un’altra figuraccia | ancora fake su Meloni e Piantedosi

(Di lunedì 6 marzo 2023) Anche oggi Lasono riuscite a rimediare unagrazie a notizie prive di riscontro,insomma. Quella di giornata, per la verità non freschissima e, anzi, piuttosto ritrita, riguarda presunte divergenze tra il premier Giorgiae il ministro dell’Interno Matteo. In due pezzi dal contenuto fotocopia, le due testate del gruppo Gedi sostengono che ci si trova alla vigilia di una «resa dei conti» () e che il premier deve «risolvere la grana» (La). Per questo, è lo scoop di entrambi i giornali, lo avrebbe convocato a Palazzo Chigi per un chiarimento e sarebbe pronta a «congelare» (), «stoppare» (La) il decreto sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per le truffe di #Agnelli, alla #Juventus è arrivato #Scanavino, d.g. del gruppo #Gedi (proprietà #Exor), la societ… - RoncoliLaura : @PaoloBorg @repubblica Lo sai che da un sondaggio pubblicato sulla Stampa solo il 7% degli italiani pensa che ciò c… - Stelio_Bonsegna : @riccardoweiss Tra La Stampa e Repubblica, fanno a gara per superare il Vernacoliere. - marc_bottle : @repubblica Stampa = merda collaborazionista. - Pandivia1 : @Christianzu76 Potresti inviarmi il link di dove trovo l'affermazione?? Possibilmente no Repubblica o La Stampa -

... aiutate dagli influencer xenofobi e dallasensazionalista. Nel complesso oggi in Italia si ... Il governo più a destra della storia della, che in campo economico, geopolitico e forse ...come Advisor della Società in materia di Investor Relation, e da SEC and Partners come Ufficiodella Società.Il 1° luglio viene invece celebrata la nascita della. Dopo un periodo travagliato ... così come tutte le altre parti interessate, come i leader tradizionali, i gruppi religiosi, lae ...

Stampa e Repubblica senza vergogna: quale notizia censurano Liberoquotidiano.it

Sergio Mattarella Basilicata: il Presidente della Repubblica è atterrato alle 10 di stamane all ... aveva detto in conferenza stampa: “La presenza del presidente Mattarella ci inorgoglisce e ci dà la ...Incidente probatorio la prossima settimana. Un pool di avvocati assisterà gratis i sopravvissuti e i parenti delle vittime. Tajani: 'Finanza e Guardia costiera hanno fatto sempre il loro dovere'. Il c ...