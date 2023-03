La Spezia | 46 infermieri aggrediti | ritorna il presidio della polizia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Le rivelazioni del presidente dell'Ordine gli infermieri Francesco Falli: 'Dato sottostimato nel 2022; diversi operatori non hanno fatto denuncia. Bene il posto fisso ma occorre eliminare le cause ...

Le rivelazioni del presidente dell'Ordine gliFrancesco Falli: 'Dato sottostimato nel 2022; diversi operatori non hanno fatto denuncia. Bene il posto fisso ma occorre eliminare le cause alla base delle code'...e tecnici. Saranno così colmate le carenze di ... Si potranno assumeremedici a tempo indeterminato, suddivisi nelle ...] In Primo Piano Ai Baglietto ospitano incursori di Marina ......vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae ...accelera Sport [ 28/02/2023 ] Sicurezza di medici ed, ...con il Francavilla in Sinni scivola al terzo posto a quotae ...