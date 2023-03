La sorella di Messina Denaro tace durante l'interrogatorio di garanzia (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Finito, al carcere Pagliarelli di Palermo, l'interrogatorio di garanzia di Rosalia Messina Denaro, sorella di Matteo, accusata di associazione mafiosa e arrestata venerdì scorso nella casa di famiglia di Castelvetrano. L'interrogatorio davanti al gip di Palermo, Alfredo Montalto è durato pochi minuti e l'indagata si e' avvalsa della facoltà di non rispondere, assistita dall'avvocato Daniele Bernardone. Per i magistrati negli ultimi decenni la 68enne era stata incaricata dal capomafia, catturato dal Ros il 16 gennaio, di molteplici compiti, compresi quelli di "paziente tessitrice" dei conflitti tra i parenti, di "riservata veicolatrice delle decisioni del latitante" su questioni di carattere familiare, nonché di vera e propria cassiera, incaricata dal fratello di ricevere ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Finito, al carcere Pagliarelli di Palermo, l'didi Rosaliadi Matteo, accusata di associazione mafiosa e arrestata venerdì scorso nella casa di famiglia di Castelvetrano. L'davanti al gip di Palermo, Alfredo Montalto è durato pochi minuti e l'indagata si e' avvalsa della facoltà di non rispondere, assistita dall'avvocato Daniele Bernardone. Per i magistrati negli ultimi decenni la 68enne era stata incaricata dal capomafia, catturato dal Ros il 16 gennaio, di molteplici compiti, compresi quelli di "paziente tessitrice" dei conflitti tra i parenti, di "riservata veicolatrice delle decisioni del latitante" su questioni di carattere familiare, nonché di vera e propria cassiera, incaricata dal fratello di ricevere ...

