La solidità finanziaria delle aziende | rispondiamo ai tuoi dubbi

(Di lunedì 6 marzo 2023) C’è grande fermento tra i tifosi del calcio in Italia in merito allo stadio Giuseppe Meazza, meglio conosciuto come San Siro. Quest’impianto è considerato una vera e propria icona del calcio italiano, tanto che i tifosi dell’Inter e del Milan lo vedono come la Scala del calcio. In questi anni molti appassionati hanno vissuto serate memorabili dentro e fuori dallo stadio e per molti altri San Siro è diventato una vera e propria casa. Tuttavia, nonostante tutto questo affetto dei tifosi, sia l’Inter che il Milan stanno progettando di costruire un nuovo stadio di proprietà. La società nerazzurra ha già individuato il luogo dove costruire il nuovo stadio, ossia a Rozzano, e ha firmato un accordo di non divulgazione con la famiglia Cabassi, proprietaria dell’area interessata. Ma ci sono ancheperplessità riguardo allaeconomica ...