La sinistra vuole processare Salvini e Piantedosi: esposto e indagini a Roma (Di lunedì 6 marzo 2023) La sinistra vuole processare Matteo Salvini e Matteo Piantedosi per il tragico naufragio di migranti a Cutro, nel Crotonese. La procura di Roma ha aperto un fascicolo, come atto dovuto e a modello 45 ossia senza indagati e senza notizie di reato, alla luce dell'esposto presentato da alcuni parlamentari. I magistrati valuteranno poi se procedere o inviare gli atti a Crotone. La denuncia è stata sottoscritta da Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi, Giuseppe De Cristofaro, Devis Dori, Eleonora Evi, Aurora Floridia, Nicola Fratoianni, Francesca Ghirra, Marco Grimaldi e Luana Zanella, tutti appartenenti a Verdi e sinistra italiana. Nell'esposto presentato ai magistrati Romani si legge: "Una piccola barca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Urlano al #neofascismo, ma un docente afferma che le violenze di #Firenze sono partite dai bravi ragazzi dei… - FratellidItalia : ?? La sinistra ha governato male per dieci anni e adesso vuole dare lezioni a @GiorgiaMeloni? Che coraggio… - AngeloCiocca : Schlein già incolpa il governo per la tragedia di Crotone muovendo, insieme ai compagni di sinistra, accuse contro… - tempoweb : La sinistra vuole processare #Salvini e #Piantedosi per #Cutro: esposto e indagini a #Roma #6marzo… - GordonGekko1970 : RT @MoonLuchy: #lariachetirala7 E' evidente: la sinistra non vuole la verità ma solo raccontini per cretini che ancora la votano. Fine. man… -