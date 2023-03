La sinistra chiede l’aiutino in Procura anche su Cutro: Roma apre un fascicolo dopo l’esposto di Avs (Di lunedì 6 marzo 2023) Promette di diventare una legislatura molto lunga per la Procura di Roma, alla quale la sinistra sembra aver deciso di rivolgersi in maniera costante per amplificare le questioni politiche. dopo l’esposto sul caso Cospito, infatti, ora a piazzale Clodio si ritrovano alle prese con un esposto sul naufragio di Cutro, presentato qualche giorno fa dai deputati di Avs, Ilaria Cucchi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, lo stesso che ha firmato anche il precedente. Oggi è arrivata la notizia che i pm Romani hanno aperto, come atto dovuto, un fascicolo sulla denuncia che chiede di verificare eventuali responsabilità ministeriali sulla macchina dei soccorsi. Un esposto, insomma, tutto politico, tanto più che sul naufragio già ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Promette di diventare una legislatura molto lunga per ladi, alla quale lasembra aver deciso di rivolgersi in maniera costante per amplificare le questioni politiche.sul caso Cospito, infatti, ora a piazzale Clodio si ritrovano alle prese con un esposto sul naufragio di, presentato qualche giorno fa dai deputati di Avs, Ilaria Cucchi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, lo stesso che ha firmatoil precedente. Oggi è arrivata la notizia che i pmni hanno aperto, come atto dovuto, unsulla denuncia chedi verificare eventuali responsabilità ministeriali sulla macchina dei soccorsi. Un esposto, insomma, tutto politico, tanto più che sul naufragio già ...

