La sigla de Il Commissario Ricciardi 2 (Di lunedì 6 marzo 2023) Ecco le curiosità su sigla e colonna sonora de Il Commissario Ricciardi 2, la fiction con Lino Guanciale a metà tra mistery e poliziesco! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 6 marzo 2023) Ecco le curiosità sue colonna sonora de Il2, la fiction con Lino Guanciale a metà tra mistery e poliziesco! Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SilvanaMeloni : RT @Ilcommissariori: Da oggi è disponibile in anteprima su Rai Play il primo episodio, 'Febbre'. Intanto, per ingolosirvi, vi presentiamo l… - SaraPugliese84 : RT @Ilcommissariori: Da oggi è disponibile in anteprima su Rai Play il primo episodio, 'Febbre'. Intanto, per ingolosirvi, vi presentiamo l… - Lellina82 : RT @Ilcommissariori: Da oggi è disponibile in anteprima su Rai Play il primo episodio, 'Febbre'. Intanto, per ingolosirvi, vi presentiamo l… - geomanas57 : RT @Ilcommissariori: Da oggi è disponibile in anteprima su Rai Play il primo episodio, 'Febbre'. Intanto, per ingolosirvi, vi presentiamo l… - leyla_riina : RT @Ilcommissariori: Da oggi è disponibile in anteprima su Rai Play il primo episodio, 'Febbre'. Intanto, per ingolosirvi, vi presentiamo l… -