La siccità mette a rischio trecentomila imprese agricole

AGI - Solo in Italia sono circa 300mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza siccità che riguarda in gran parte dell'Europa, dalla Francia centrale e sudoccidentale alla Spagna settentrionale fino alla Germania meridionale, ma anche parti significative della Grecia settentrionale e meridionale Bulgaria e gran parte della Turchia. Lo afferma Coldiretti sulla base della mappa europea del programma Copernicus che mostra allarmi e allerte sulla bassa umidità del suolo in molte parti meridionali del Continente con effetti sull'ambiente, sull'agricoltura e sugli usi civili. Il fiume Po è a secco e al Ponte della Becca (Pavia) si trova a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico, con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate, secondo l'ultima rilevazione della Coldiretti mentre In Germania, le ...

Agricoltura, la siccità mette a rischio default 300mila imprese Solo in Italia sono circa 300mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza siccità. Un problema che riguarda gran parte dell'Europa, dalla Francia centrale e sud - occidentale alla Spagna settentrionale fino alla Germania meridionale. Oltre ad ampie aree di Grecia , ... Siccità, i dati preoccupanti di febbraio: in Veneto 3 mm di precipitazioni, media dal 1994 al 2022 era di 60 mm Ma sul resto del Veneto, mette in evidenza 'siccità 'severa' che diventa 'estrema' in alcune aree del Veneziano'. Per quanto riguarda i fiumi, alla data del 28 febbraio, le portate 'si mantengono ... Siccita', Zaia: in Veneto a febbraio solo 3 mm di pioggia Ma sul resto del Veneto mette in evidenza siccita' 'severa' che diventa 'estrema' in alcune aree del Veneziano. Per quanto riguarda i fiumi, alla data del 28 febbraio, le portate 'si mantengono ... Solo in Italia sono circa 300mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza. Un problema che riguarda gran parte dell'Europa, dalla Francia centrale e sud - occidentale alla Spagna settentrionale fino alla Germania meridionale. Oltre ad ampie aree di Grecia , ...Ma sul resto del Veneto,in evidenza ''severa' che diventa 'estrema' in alcune aree del Veneziano'. Per quanto riguarda i fiumi, alla data del 28 febbraio, le portate 'si mantengono ...Ma sul resto del Venetoin evidenza siccita' 'severa' che diventa 'estrema' in alcune aree del Veneziano. Per quanto riguarda i fiumi, alla data del 28 febbraio, le portate 'si mantengono ... La siccità mette a rischio trecentomila imprese agricole AGI - Agenzia Italia