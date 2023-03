La sfortuna non basta a spiegare la sconfitta della Juventus

(Di lunedì 6 marzo 2023) Quello tra José Mourinho e Massimiliano Allegri poteva essere descritto alla vigilia come lo scontro tra i due allenatori più difensivi del campionato. Attenti ad abbassare il baricentro, a compattare le proprie squadre nella propria metà campo. Per Allegri e Mourinho il dominio di una partita non passa necessariamente per il controllo del pallone. Era quindi prevedibile un match in cui le due squadre avrebbero affrontato il possesso palla avversario ben coperte nella propria metà campo, attente a non lasciare spazi utili agli avversari. È andata come previsto, ma tra le due squadre è stata la Roma ad assumere un atteggiamento più radicale, accettando senza remore il controllo del pallone da partepur di mantenere compatta la squadra nella propria metà campo. Mourinho ha rinunciato a schierare un centravanti di ruolo per giocare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giodimar : @Gazzetta_it ha sconfitto allegri (non) giocando alla allegri. La narrazione del corto muso che ti si ritorce contr… - lisa__lisah : RT @matteo_milan91: @lisa__lisah Speriamo non vada mai più allo stadio Senza pn, senza sfortuna, con il Milan - matteo_milan91 : @lisa__lisah Speriamo non vada mai più allo stadio Senza pn, senza sfortuna, con il Milan - valter_martini : RT @Boboj29: SE CI SI METTE PURE LA SFORTUNA Gia' mancava a quella , nonostante lo scuolabus di Mou messo davanti alla porta abbiamo colpi… - nickygrazia_ : RT @Sly05050111: #gfvip Nikita arrivasse questa sera in finale sarebbe solo ed unicamente un risarcimento morale a tutto quello che in 5 me… -

... il grande ex è sicuroLa Juventus cade in casa della Roma, dopo aver giocato una partita buona maeccelsa. Un po' disicuramente, con tre pali colpiti, ma anche qualche errore difensivo ...Ma il principe De Curtis gli disse: 'Mai abbreviare un cognome, porta'. E così, leggendo ... Passerà, maè facile. Faccio l'esempio di una foto: se la strappi puoi unirla con qualsiasi tipo ...Commenta per primo Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al weekend di Serie A. L'inter si ritrova, vincendo 2 - 0 contro il Lecce, al qualeriesce un altro scherzetto contro una big. Successo della Roma nel big match contro la Juventus, una sfida decisa da Mancini e macchiata dall'espulsione di Kean nel finale per un calcione all'...

Roma-Juventus 1-0, l'Avversario: la sfortuna non è un alibi Siamo la Roma

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...LAZIO IMMOBILE INFORTUNIO - Non è la stagione di Ciro Immobile, su questo non c'è dubbio. Altro infortunio in vista per il capitano della Lazio: dopo due stop che si ...