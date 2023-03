La Russia di Putin e l'omaggio a Stalin. In fila per il dittatore che odiava l'Ucraina (Di lunedì 6 marzo 2023) A settant'anni dalla morte in migliaia hanno portato fiori sui monumenti che lo ricordano. Cercò di sterminare i contadini ucraini e il 56% dei russi ne ha ancora un ricordo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) A settant'anni dalla morte in migliaia hanno portato fiori sui monumenti che lo ricordano. Cercò di sterminare i contadini ucraini e il 56% dei russi ne ha ancora un ricordo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - ultimora_pol : ???? USA - Donald #Trump: 'Con me alla Casa Bianca, metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno e andrò d'accord… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - VadymVietrov : RT @nelloscavo: Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania in #Russi… - gisellabrt : RT @nelloscavo: Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania in #Russi… -