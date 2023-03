La Russa, visita ufficiale in Israele: mai più un odio così bestiale (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Senato Ignazio La Russa, in visita ufficiale in Israele, si è recato allo Yad Vashem di Gerusalemme, il Museo della Shoah che ricorda le vittime dello sterminio degli ebrei ad opera dei nazismo. La Russa ha deposto una corona di fiori e si è trattenuto in raccoglimento. La seconda carica dello Stato ha quindi lasciato un messaggio: «Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato a questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un odio così bestiale». Alla seconda carica dello Stato, salutato in aula dalla presidenza della Knesset, i parlamentari di maggioranza e opposizione hanno tributato un lungo applauso, come riportato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Senato Ignazio La, inin, si è recato allo Yad Vashem di Gerusalemme, il Museo della Shoah che ricorda le vittime dello sterminio degli ebrei ad opera dei nazismo. Laha deposto una corona di fiori e si è trattenuto in raccoglimento. La seconda carica dello Stato ha quindi lasciato un messaggio: «Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato a questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un». Alla seconda carica dello Stato, salutato in aula dalla presidenza della Knesset, i parlamentari di maggioranza e opposizione hanno tributato un lungo applauso, come riportato ...

