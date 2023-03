La Russa: "L'Italia con Israele contro ogni forza terroristica" (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha incontrato a Gerusalemme il suo omologo alla Knesset, Amir Ohana, nell'ambito della sua visita in Israele. "Oggi, quest'anno, è 75esimo anniversario, non ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Senato Ignazio Laha incontrato a Gerusalemme il suo omologo alla Knesset, Amir Ohana, nell'ambito della sua visita in. "Oggi, quest'anno, è 75esimo anniversario, non ...

