La Russa | Inorgoglito da applauso del parlamento israeliano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Israele, 06 marzo 2023 "La cosa che mi hadi più è stato l', non a me ma al Senato che rappresento, da parte di tutto il, sia da parte della maggioranza che da parte ...

... un omaggio non a me, ma all'Italia, il che non vuol dire che non mi abbiamolto". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio Ladopo la visita alla Knesset nel corso del suo ...

Olocausto, La Russa: «Mai più un odio così bestiale e inumano» Corriere della Sera

il che non vuol dire che non mi abbia inorgoglito molto". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo la visita alla Knesset nel corso del suo viaggio ufficiale in Israele. Senato Fonte ...Visita del presidente del Senato a Gerusalemme: «Tutti i governi italiani hanno sempre difeso Israele». «Siamo contro ogni forza terroristica che attenta alla sua esistenza» ...