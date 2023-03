La Russa in Israele | “Libero e indipendente | fermi contro ogni terrorismo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Fascismo 'male assoluto'? La Russa in Israele non risponde e scappa - Cinzia75Pd : RT @PBerizzi: La Russa in visita in Israele. Gli chiedono se il fascismo è stato il male assoluto e La Russa scappa, letteralmente. Una spe… - Arrakis661 : RT @PBerizzi: La Russa in visita in Israele. Gli chiedono se il fascismo è stato il male assoluto e La Russa scappa, letteralmente. Una spe… - Cinzia75Pd : RT @LaPrimaManina: Ignazio La Russa a distanza di 20 anni, non riesce a dire come Fini in Israele: 'Il fascismo fu il male assoluto'. A dom… - Tigermat : RT @PBerizzi: La Russa in visita in Israele. Gli chiedono se il fascismo è stato il male assoluto e La Russa scappa, letteralmente. Una spe… -

va tutelato nei suoi diritti", ha detto Ladopo l'incontro di stamattina con il leader della Knesset Amir Ohana. "Come presidente del Senato devo dire che l'Italia in tutti i suoi ...GERUSALEMME - Il fascismo fu davvero il "male assoluto", come disse Gianfranco Fini in visita Gerusalemme Ignazio Lala stessa frase, seppur a distanza di 20 anni, non riesce a pronunciarla. A domanda il presidente del Senato - che aveva reso omaggio alle vittime del nazismo e dei suoi collaboratori - scappa, ...Il presidente del Senato, Ignazio La, in visita in, si è raccolto in preghiera al Muro del pianto a Gerusalemme, come si vede dalle immagini di Senato Tv."In questo luogo si incontrano religioni, si incontrano sentimenti, ...

Il viaggio in Israele di Ignazio La Russa per rinconciliarsi col suo passato Domani

Una tre giorni intensa tra incontri pubblici e impegni privati: la visita del Presidente del Senato Ignazio La Russa in Israele precede solo di qualche giorno quella di Natanyahu in Italia.La Russa non ha risposto. La domanda ... Ai rappresentanti politici e alla stampa presente, ha ribadito che l'Italia ha sempre appoggiato Israele. Tutti i governi italiani si sono schierati "contro ...