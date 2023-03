La Russa in Israele | la preghiera al Muro del pianto

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Senato, Ignazio La, in visita in, si è raccolto inaldela Gerusalemme, come si vede dalle immagini di Senato Tv."In questo luogo si incontrano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Fascismo 'male assoluto'? La Russa in Israele non risponde e scappa - pvsassone : RT @siriomerenda: La Russa in Israele al muro del pianto gli chiedono se dire come fece Fini 'il Fascismo è il male assoluto?'...lui 'non m… - brongosalvatore : RT @giusnico19511: Il pres del senato la russa in Israele, condanna le leggi razziali come un vergogna e dimentica che li ha firmati il suo… - Gianluca_Rubeo : RT @repubblica: Fascismo 'male assoluto'? La Russa in Israele non risponde e scappa - magnagati86 : RT @PBerizzi: La Russa in visita in Israele. Gli chiedono se il fascismo è stato il male assoluto e La Russa scappa, letteralmente. Una spe… -

Il presidente del Senato, Ignazio La, in visita in, si è raccolto in preghiera al Muro del pianto a Gerusalemme, come si vede dalle immagini di Senato Tv."In questo luogo si incontrano religioni, si incontrano sentimenti, ...GERUSALEMME - Il fascismo fu davvero il "male assoluto", come disse Gianfranco Fini in visita Gerusalemme Ignazio Lala stessa frase, seppur a distanza di 20 anni, non riesce a pronunciarla. A domanda il presidente del Senato - che aveva reso omaggio alle vittime del nazismo e dei suoi collaboratori - scappa, ...Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio Ladopo la visita alla Knesset nel corso del suo viaggio ufficiale in. Senato

Il viaggio in Israele di Ignazio La Russa per rinconciliarsi col suo passato Domani

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...