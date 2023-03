La Russa depone una corona di fiori al Museo dello Yad Vashem | “Mai più un odio così bestiale” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Senato Ignazio La, in visita ufficiale in Israele, si è recato allo Yaddi Gerusalemme, ildella Shoah. Per omaggiare e ricordare le vittimesterminio nazista degli ebrei. Laha deposto unadie si è trattenuto in raccoglimento. Lain visita allo Yad: sono vicino al popolo ebraico “Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato a questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico. E il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un”. Sono i gesti quelli che contano – ha aggiunto – quando si viene in questo luogo di memoria, di ...