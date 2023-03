(Di lunedì 6 marzo 2023) "Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato in questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BQuest_SHIPsCo_ : RT @Agenzia_Ansa: Visita del presidente del Senato, Ignazio La Russa, al mausoleo della Memoria a Gerusalemme: 'Rinnovo la vicinanza al pop… - News24_it : La Russa a Yad Vashem, mai più un odio così bestiale - FillerNero : RT @Agenzia_Ansa: Visita del presidente del Senato, Ignazio La Russa, al mausoleo della Memoria a Gerusalemme: 'Rinnovo la vicinanza al pop… - Agenzia_Ansa : Visita del presidente del Senato, Ignazio La Russa, al mausoleo della Memoria a Gerusalemme: 'Rinnovo la vicinanza… - il_pucciarelli : L’ascesa del nazionalsocialismo in Germania nei filmati d’epoca: La Russa in visita allo Yad Vashem di Gerusalemme -

E' quanto ha scritto il presidente del Senato Ignazio Lasul Libro del ricordo al termine della visita aVashem, il mausoleo della Memoria a Gerusalemme. "Sono i gesti quelli che contano - ...E' quanto ha scritto il presidente del Senato Ignazio Lasul Libro del ricordo al termine della visita aVashem, il mausoleo della Memoria a Gerusalemme. "Sono i gesti quelli che contano - ...Già sbarcato a Tel Aviv, Laincontrerà in queste ore a Gerusalemme il presidente della Knesset Amir Ohana. A seguire ci sarà la tradizionale visita alloVashem, un incontro con la Comunità ...

La Russa a Yad Vashem, mai più un odio così bestiale - Ultima Ora Agenzia ANSA

Visita del presidente del Senato in Israele. 'L'Italia in tutti i suoi governi ne ha sempre difeso l'esistenza'. Incontro con l'omologo Ohana alla Knesset (ANSA) ..."Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato in questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai pi ...