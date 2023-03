La runner Elisabetta Beltrame morta nel giorno del suo 36esimo compleanno

(Di lunedì 6 marzo 2023) Atletica laziale in lutto. E'neldel suo, colpita da un male col quale si misurava da un po' di tempo., tesserata per la Lbm, era molto ...

"Ancora una volta - si legge in un post di ASD Talenti Running Team - ci rendiamo conto quanto la vita sia ingiusta nei confronti delle persone speciali come Elisabetta Beltrame che nel giorno del suo compleanno è morta. Elisabetta Beltrame, lutto per l'atletica. Elisabetta Beltrame, romana, è morta incidendo in una cultura dello sport e della corsa senza mai cedere alle inevitabili difficoltà causate dalla malattia. Elisabetta Beltrame, giovane runner romana, è morta nel giorno del suo 36esimo compleanno, dopo aver convissuto per anni con una malattia.

Elisabetta Beltrame, runner romana muore a 36 anni dopo un male incurabile. «Vola a correre in alto»

Scomparsa ieri Elisabetta Beltrame, atleta e runner laziale, molto apprezzata e stimata nell'ambiente dell'atletica italiana. Lutto nel mondo del running romano. È morta nel giorno del suo 36esimo compleanno l'atleta romana Elisabetta Beltrame, a causa di una malattia incurabile. Attivissima e molto conosciuta nel mondo del running.