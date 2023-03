La Rossa s'è rotta, Max e Alonso fanno festa (Di lunedì 6 marzo 2023) A sinistra la disperazione di Charles Leclerc, costretto al ritiro per un problema al motore, a destra la gioia di Fernando Alonso, sul podio a 41 anni con l'Aston Martin Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) A sinistra la disperazione di Charles Leclerc, costretto al ritiro per un problema al motore, a destra la gioia di Fernando, sul podio a 41 anni con l'Aston Martin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... godseInur : Io mi sono rotta il cazzo e non immagino lui. Per lui vincere il mondiale con la rossa è il suo sogno da quando era… - Thybo10001323 : E come l'anno scorso finisce che alla fine la scarsona Mercedes fa la formichina a discapito della cicala rossa e rotta #SkyMotori - alehugme3 : Capisci che è ricominciata la F1 quando Charles Leclerc ha già guai e c'è bandiera rossa per la sua macchina rotta. #Formula1 - 4463waystar : @tolovethedamned la ferrari già rotta, bandiera rossa - xxxafroditexx : RT @janeausten00: mi sono rotta il cazzo che Oriana ha sempre una buona parola per tutti pure per ANTONELLA e per lei nessuno mai se non Ta… -