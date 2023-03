La Roma stende la Juve per 1-0, festa giallorossa all'Olimpico (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Dopo la deludente sconfitta in casa della Cremonese, la Roma torna subito a sorridere davanti ad un Olimpico strapieno, battendo di misura la Juventus. Finisce 1-0 grazie ad un siluro di Mancini nelle prime battute della ripresa, che permette alla squadra di José Mourinho di salire a 47 punti alla pari del Milan e a -1 dal terzo posto della Lazio. Reduci da quattro vittorie di fila in campionato, invece, gli uomini di Max Allegri sono costretti ad un brusco stop che li fa restare a quota 35 alla pari del Bologna, impegnato domani contro il Torino. Bianconeri che chiudono anche in inferiorità numerica per il rosso diretto sventolato a Kean al 90', entrato da un minuto ed autore di un brutto gesto di reazione ai danni di Mancini. Succede pochissimo nelle prime battute di una gara molto bloccata, con le due squadre che si ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Dopo la deludente sconfitta in casa della Cremonese, latorna subito a sorridere davanti ad unstrapieno, battendo di misura lantus. Finisce 1-0 grazie ad un siluro di Mancini nelle prime battute della ripresa, che permette alla squadra di José Mourinho di salire a 47 punti alla pari del Milan e a -1 dal terzo posto della Lazio. Reduci da quattro vittorie di fila in campionato, invece, gli uomini di Max Allegri sono costretti ad un brusco stop che li fa restare a quota 35 alla pari del Bologna, impegnato domani contro il Torino. Bianconeri che chiudono anche in inferiorità numerica per il rosso diretto sventolato a Kean al 90', entrato da un minuto ed autore di un brutto gesto di reazione ai danni di Mancini. Succede pochissimo nelle prime battute di una gara molto bloccata, con le due squadre che si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Roma-Juventus 1-0, Mou stende Allegri e si rilancia in zona Champions - LiberoReporter : Roma-Juventus 1-0, Mou stende Allegri e si rilancia in zona Champions - MomentiCalcio : La #Roma reagisce nel segno di #Mancini: la sua magia stende la #Juve e complica la scalata Champions di #Allegri - AntonioFelici : #RomaJuventus Dopo la follia di Cremona, la Roma reagisce e stende la Juve. Mourinho all'inizio se la gioca senza c… - tuttoatalanta : Serie A / Ciofani stende la Roma, clamorosa sconfitta per i giallorossi -