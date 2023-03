Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaJuve ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Sospesa la squalifica a José #Mourinho L'allenatore sarà in panchina contro la Juve #SkySport #Roma… - sportli26181512 : La #Roma di #Mourinho, tra genialità e follia: 'Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio'… - fisco24_info : Mourinho piega la Juventus. La Roma aggancia il Milan: È stata una serata dolce e frizzante per la Roma che, batten… -

... Paul Pogba Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta- Juventus 1 - 0 . Una vittoria conquistata dasenza schierare nemmeno un attaccante. Una partita che ha provocato una notevole ..." Juventus 1 - 0:aggancia il Milan, Allegri dice addio al quarto posto Non è stata unaspettacolare dal punto di vista offensivo, anzi si può dire che il gol di Mancini sia stato ...Dell'incapace non è possibile, poiché ti chiamie il calcio lo conosci come nessuno al mondo. Sì, José che una volta a Barcellona mise Eto'o terzino sinistro - e a qualcuno sembra che abbia ...

Mourinho: "Ha vinto l'atteggiamento, ma il ko di Cremona ancora non mi va giù" La Gazzetta dello Sport

Non c’è tempo per riposare, la Roma inizia già a preparare la sfida di coppa con la Real Sociedad Giovedi alle 18.45 è in programma l’andata del doppio confronto con gli iberici valevole per gli ottav ...Solo un folle, o un genio, affronta la Juve all’Olimpico rinunciando a entrambi gli attaccanti, punta sul tre-sette col morto (Wijnaldum ha fatto qualcosa di accettabile esclusivamente dopo l’1-0) e c ...