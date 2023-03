La Roma batte la Juve in un derby degli opposti attendismi (Di lunedì 6 marzo 2023) Welcome to the jungle! A infiocchettare una domenica di Serie A con più pali (quattro) che gol (tre), ecco a voi Roma-Juventus, dove i due allenatori – simpaticamente definiti “volponi”, n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 marzo 2023) Welcome to the jungle! A infiocchettare una domenica di Serie A con più pali (quattro) che gol (tre), ecco a vointus, dove i due allenatori – simpaticamente definiti “volponi”, n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - pisto_gol : La #Roma batte la #Juve con il gol di un difensore #Mancini in una sfida senza colori, la #Juve prende due pali con… - GoalItalia : All'improvviso, Mancini ?? La Roma batte la Juve ed è quarta ???? #RomaJuve - Marian_Caro2014 : RT @magnumpio: -Roma batte la juve -Mou piscia in testa alla conference league di quest’anno -juve chiude in 10 -tifosi di tutte le altre… - ilfoglio_it : Per 45 minuti Roma e Juve rinunciano a giocare: poi la stangata di Mancini fa felice Mou e manda all'aria il piano… -