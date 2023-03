La rivincita di Larissa Iapichino | argento e record di mamma Fiona eguagliato

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva l’da parte della toscana Brilla la stella di. L’azzurra si prende una belladopo infortuni critiche (per il cambio di allenatore) e si mette al collo la prima vera medaglia importante. A Istanbul, agli Europei Indoor ècon la misura di 6.97: una misura che le permette di eguagliare ildiMay. Gianni Ipichino, suo allenatore e padre, si prende così una belladopo un periodo in cui si era messo in dubbio il talento della toscana. Nel lungoall’ultimo salto decolla al favolosoitaliano al coperto di 6,97 dopo averlo giàcon 6,91 in una sfida meravigliosa. Leggi anche: ...