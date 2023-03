La rete mobile Vodafone si conferma per la quinta volta consecutiva la più veloce in Italia (Di lunedì 6 marzo 2023) Per il quinto anno consecutivo la rete mobile di Vodafone viene premiata come migliore in Italia. Il distacco che l’operatore ha fatto segnare nei confronti della concorrenza è netto. Vodafone, quindi, conferma il suo trend di crescita anche nel 2022, così come era accaduto nell’anno precedente. I miglioramenti riguardano soprattutto le prestazioni relative alla velocità di download. Le rilevazioni sono state effettuate da nPerf, società indipendente di misurazione della linea mobile, che ha preso in esame sei parametri principali che servono a testare la qualità delle reti sia in download che upload. Vodafone ha fatto riscontrare le migliori prestazioni in 5 di questi indicatori. Vediamo, quindi, ogni dettaglio che ha contribuito a far ottenere ancora ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Per il quinto anno consecutivo ladiviene premiata come migliore in. Il distacco che l’operatore ha fatto segnare nei confronti della concorrenza è netto., quindi,il suo trend di crescita anche nel 2022, così come era accaduto nell’anno precedente. I miglioramenti riguardano soprattutto le prestazioni relative alla velocità di download. Le rilevazioni sono state effettuate da nPerf, società indipendente di misurazione della linea, che ha preso in esame sei parametri principali che servono a testare la qualità delle reti sia in download che upload.ha fatto riscontrare le migliori prestazioni in 5 di questi indicatori. Vediamo, quindi, ogni dettaglio che ha contribuito a far ottenere ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : WINDTRE, piano per scorporare la rete mobile con il fondo EQT - mazingaitalico : RT @mondomobileweb: WINDTRE, piano per scorporare la rete mobile con il fondo EQT. In futuro servizi assicurativi - mondomobileweb : WINDTRE, piano per scorporare la rete mobile con il fondo EQT. In futuro servizi assicurativi - TelefoniaTech : WINDTRE, piano per scorporare la rete mobile con il fondo EQT. In futuro servizi assicurativi - NicolettaMilett : @servizioclienti al momento dal mio cellulare, con rete mobile Iliad, non funziona la. Mail di Virgilio. Tutte le altre si -