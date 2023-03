La rete mobile Vodafone si conferma per la quinta volta consecutiva la più veloce in Italia (Di lunedì 6 marzo 2023) Per il quinto anno consecutivo la rete mobile di Vodafone viene premiata come migliore in Italia. Il distacco che l'operatore ha fatto segnare nei confronti della concorrenza è netto Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Per il quinto anno consecutivo ladiviene premiata come migliore in. Il distacco che l'operatore ha fatto segnare nei confronti della concorrenza è netto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dariodenni : L'intemerata di Bernabe: inevitabile vendere la rete allo Stato. Non sono d'accordo. Vero l'opposto: secondo me… - meIevisione : c'è stato blackout lunghissimo (30 min) xke il vento ha buttato giù un albero e ha rotto qualcosa non andava più ni… - Boffa51 : #TIM esiste rete internet in Calabria, prov. di CS, nei dintorni di DIAMANTE, 'UNO DEI DIECI PIÙ BEI BORGHI D'ITALI… - AkibaGamers : - GdgPisa : Ringraziamo i nostri sponsor per il supporto fornito per la DevFest Pisa 2023! Uno degli sponsor Platinum della… -