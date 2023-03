La rabbia è contagiosa | almeno nei topi

(Di lunedì 6 marzo 2023) Neimaschi esiste un meccanismo innato per cui alcuni neuroni specchio situati nell'ipotalamo si attivano sia quando il topo combatte sia quando guarda altricombattere

Scoperto "il lato oscuro dei neuroni specchio": così nascono rabbia e aggressività la Repubblica

Studio sui topi pubblicato su Cell. "Ecco perché assistere a una lotta o giocare a un videogioco violento può essere appagante". I roditori in cui questi neuroni sono sempre attivi si scagliano anche ...