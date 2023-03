La procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage dei migranti a Cutro (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - La procura di Roma ha aperto un fascicolo, come atto dovuto e a modello 45, in relazione all'esposto presentato da alcuni parlamentari, tra cui Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni, sul naufragio di migranti avvenuto a Cutro lo scorso 26 febbraio. I magistrati valuteranno poi se procedere o inviare gli atti a Crotone. Nell'esposto si legge che "una piccola barca sovraccarica soprattutto in un mare che ha costretto due navi militari a tornare indietro, non può che essere in pericolo. L'evento doveva dunque essere classificato immediatamente come caso Sar". "Riteniamo che sia necessario approfondire se vi siano state disposizioni ministeriali che abbiano impedito l'uscita in mare della Guardia Costiera - proseguono i parlamentari, assisti dall'avvocato Fabio Anselmo -. Non si può escludere che esista anche una ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Ladiha aperto un fascicolo, come atto dovuto e a modello 45, in relazione all'esposto presentato da alcuni parlamentari, tra cui Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni, sul naufragio diavvenuto a Cutro lo scorso 26 febbraio. I magistrati valuteranno poi se procedere o inviare gli atti a Crotone. Nell'esposto si legge che "una piccola barca sovraccarica soprattutto in un mare che ha costretto due navi militari a tornare indietro, non può che essere in pericolo. L'evento doveva dunque essere classificato immediatamente come caso Sar". "Riteniamo che sia necessario approfondire se vi siano state disposizioni ministeriali che abbiano impedito l'uscita in mare della Guardia Costiera - proseguono i parlamentari, assisti dall'avvocato Fabio Anselmo -. Non si può escludere che esista anche una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Inchiesta della Procura di Roma sugli extraprofitti incassati dai Benetton dietro la promessa mancata di realizzare… - Agenzia_Ansa : La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine sulla morte del senatore Bruno Astorre. I… - ultimora_pol : Il Senatore e segretario regionale del PD Bruno #Astorre si è tolto la vita in uno degli uffici del Senato. La proc… - Agenzia_Italia : La procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage dei migranti a Cutro ?? - fisco24_info : Naufragio Crotone, slitta a prossima settimana incidente probatorio: (Adnkronos) - Serve altro tempo per la traduzi… -